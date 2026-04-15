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MARCHER LA VILLE: Itinéraire des saisonniers, Autre lieu, Genève

MARCHER LA VILLE: Itinéraire des saisonniers, Autre lieu, Genève

MARCHER LA VILLE: Itinéraire des saisonniers, Autre lieu, Genève dimanche 10 mai 2026.

Lieu : Autre lieu

Adresse : Genève

Ville : 1204 Genève

Début : dimanche 10 mai 2026

Fin : dimanche 10 mai 2026

Tarif : Gratuit

MARCHER LA VILLE: Itinéraire des saisonniers Dimanche 10 mai, 14h30 Autre lieu

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-10T14:30:00+02:00 – 2026-05-10T17:00:00+02:00
Fin : 2026-05-10T14:30:00+02:00 – 2026-05-10T17:00:00+02:00

Sur les traces des saisonniers et saisonnières
Cette marche nous emmènera sur quelques lieux emblématiques de la présence des saisonniers et saisonnières à Genève ainsi que de leur apport au développement de la ville dans la seconde moitié du XXe siècle.
Elle sera conduite par les concepteur·ices des itinéraires mémorielles, historiques et artistiques Nous saisonniers, saisonnières en Ville de Genève et inclura des récits de personnes ayant vécu cette histoire.
Départ: Place des Grottes. Arrivée: Parc des Bastions

INSCRIVEZ-VOUS ICI

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Dans le cadre de son année de mairie, Alfonso Gomez a souhaité proposer des marches collectives et participatives pour créer des moments de rencontres et de partage.

© Ville de Genève / Mathilde Veuthey

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