Raon-l’Étape

Marchés artisanaux semi-nocturne

Quai de la Victoire Raon-l’Étape Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-07-24 20:00:00

fin : 2026-08-29 23:00:00

Date(s) :

2026-07-24 2026-08-29

La Ville de Raon l’Étape organise des marchés artisanaux semi-nocturne, venez faire le pleins de bonnes affaires et passer un bon moment !

Si vous êtes intéressés pour être exposant ou si vous êtes artisan, contactez-la sur par email.Tout public

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Quai de la Victoire Raon-l’Étape 88110 Vosges Grand Est +33 3 29 41 66 67 amathieu@raonletape.fr

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English :

The town of Raon l’Étape organizes semi-nightly craft markets, so come and stock up on bargains and have a great time!

If you are interested in being an exhibitor, or if you are a craftsman, please contact us by email.

L’événement Marchés artisanaux semi-nocturne Raon-l’Étape a été mis à jour le 2026-05-12 par OT SAINT DIE DES VOSGES