Marchés de Noël Sélestat
vendredi 20 novembre 2026 · Sélestat
Informations pratiques
Sélestat
Marchés de Noël
Centre-ville Sélestat Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-11-20 14:00:00
fin : 2026-12-26 18:00:00
Date(s) :
2026-11-20 2026-12-24 2026-12-26 2026-12-27
Les villages de Noël ouvrent les ‘auvents’ de leurs maisonnettes en bois sur trois places du centre-ville avec des décorations de Noël, objets artisanaux et idées de cadeaux
Les chalets de Noël accueilleront les visiteurs sur plusieurs places du centre-ville place de la
Victoire, place d’Armes et place du Dr Maurice Kubler au pied de la Bibliothèque Humaniste.
A l’entrée de la place d’Armes, la boîte aux lettres du Père Noël attendra le courrier des enfants du
22 novembre au 18 décembre.
Horaires spéciaux 24/12 de 11h à 16h, le 26/12 de 14h à 18h et fermés le 25/12. 0 .
Centre-ville Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 58 85 25
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English :
Christmas villages open the ‘canopies’ of their wooden huts in three town-centre squares with Christmas decorations, handicrafts and gift ideas
L’événement Marchés de Noël Sélestat a été mis à jour le 2026-08-28 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme
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