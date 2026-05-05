Marchés de producteurs – Dissay, Dissay (86), Dissay
Marchés de producteurs – Dissay, Dissay (86), Dissay mercredi 19 août 2026.
Marchés de producteurs – Dissay Mercredi 19 août, 18h00 Dissay (86) Vienne
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-19T18:00:00+02:00 – 2026-08-19T23:00:00+02:00
Fin : 2026-08-19T18:00:00+02:00 – 2026-08-19T23:00:00+02:00
Dissay (86) Esplanade du 14 juillet dissay Dissay 86130 Vienne Nouvelle-Aquitaine
Redécouvrez les saveurs locales et l’authenticité des produits fermiers de la Vienne !