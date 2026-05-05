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Marchés de producteurs – Dissay, Dissay (86), Dissay

Marchés de producteurs – Dissay, Dissay (86), Dissay

Marchés de producteurs – Dissay, Dissay (86), Dissay mercredi 19 août 2026.

Lieu : Dissay (86)

Adresse : Esplanade du 14 juillet dissay

Ville : 86130 Dissay

Département : Vienne

Début : mercredi 19 août 2026

Fin : mercredi 19 août 2026

Tarif : Gratuit

Marchés de producteurs – Dissay Mercredi 19 août, 18h00 Dissay (86) Vienne

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-19T18:00:00+02:00 – 2026-08-19T23:00:00+02:00
Fin : 2026-08-19T18:00:00+02:00 – 2026-08-19T23:00:00+02:00

Dissay (86) Esplanade du 14 juillet dissay Dissay 86130 Vienne Nouvelle-Aquitaine
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