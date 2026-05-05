Visite de l’église de Dissay, Église Saint-Pierre Saint-Paul, Dissay

Visite de l’église de Dissay 19 et 20 septembre Église Saint-Pierre Saint-Paul Vienne

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

La mairie de Dissay ouvre les portes de l’église Saint-Pierre-et-Saint-Paul. Cet édifice constitue un bel exemple de l’architecture religieuse du gothique flamboyant.

À l’exception de deux petites chapelles latérales datant du XVIIe siècle, l’ensemble du monument n’a subi que très peu de modifications depuis son édification à la fin du XVe siècle.

La visite est libre et des élu·e·s seront présents pour vous renseigner.

Église Saint-Pierre Saint-Paul 144 rue de l’Église, 86130 Dissay Dissay 86130 Vienne Nouvelle-Aquitaine http://www.dissay.fr L’église de Dissay est datée par les armoiries de Pierre d’Amboise, évêque de Poitiers (1450-1505). Elle date du XVe siècle et est de style gothique flamboyant. Elle est inscrite au titre des Monuments historiques depuis 1926.

Les guerres de Religion apportèrent des dégradations à cet édifice qui fut donc à nouveau consacré par Louis Henry Chasteigner de La Roche-Posay, évêque de Poitiers de 1611 à 1652. La façade est remarquable par son tympan à jour surmonté d’un gâble et également par l’emplacement du clocher placé de biais au sud de la façade. Deux chapelles ont été construites au XVIIe siècle de chaque côté de la nef. L’église a fait l’objet de plusieurs restaurations au cours des XIXe et XXe siècles.

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©Dominique Lusseau