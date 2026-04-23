Sos

Marchés des Producteurs de Pays de Sos

Place Armand Fallières Sos Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 19:00:00

fin : 2026-08-26 23:00:00

Date(s) :

2026-07-08

A l’approche de l’été , nous vous invitons à découvrir le Marché des Producteurs de Pays de Sos.

Un moment festif permettant à chacun de consommer des produits locaux

Des agriculteurs passionnés vous y attendent avec des produits locaux de qualité, pour partager leur savoir- faire dans la convivialité ! .

Place Armand Fallières Sos 47170 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 77 83 49

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Marchés des Producteurs de Pays de Sos

L’événement Marchés des Producteurs de Pays de Sos Sos a été mis à jour le 2026-04-23 par OT de l’Albret