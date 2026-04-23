Marchés des Producteurs de Pays de Sos Sos
Marchés des Producteurs de Pays de Sos Sos mercredi 8 juillet 2026.
Sos
Marchés des Producteurs de Pays de Sos
Place Armand Fallières Sos Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 19:00:00
fin : 2026-08-26 23:00:00
Date(s) :
2026-07-08
A l’approche de l’été , nous vous invitons à découvrir le Marché des Producteurs de Pays de Sos.
Un moment festif permettant à chacun de consommer des produits locaux
Des agriculteurs passionnés vous y attendent avec des produits locaux de qualité, pour partager leur savoir- faire dans la convivialité ! .
Place Armand Fallières Sos 47170 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 77 83 49
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L’événement Marchés des Producteurs de Pays de Sos Sos a été mis à jour le 2026-04-23 par OT de l’Albret