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Marchés des Producteurs de Pays de Sos Sos

Marchés des Producteurs de Pays de Sos Sos mercredi 8 juillet 2026.

Adresse : Place Armand Fallières

Ville : 47170 Sos

Département : Lot-et-Garonne

Début : mercredi 8 juillet 2026

Fin : jeudi 27 août 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Sos

Marchés des Producteurs de Pays de Sos

Place Armand Fallières Sos Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 19:00:00
fin : 2026-08-26 23:00:00

Date(s) :
2026-07-08

A l’approche de l’été , nous vous invitons à découvrir le Marché des Producteurs de Pays de Sos.
Un moment festif permettant à chacun de consommer des produits locaux
Des agriculteurs passionnés vous y attendent avec des produits locaux de qualité, pour partager leur savoir- faire dans la convivialité !   .

Place Armand Fallières Sos 47170 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 77 83 49 

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English : Marchés des Producteurs de Pays de Sos

L’événement Marchés des Producteurs de Pays de Sos Sos a été mis à jour le 2026-04-23 par OT de l’Albret