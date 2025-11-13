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Marchés d’été Le Bourg Champagnac-le-Vieux

Marchés d’été Le Bourg Champagnac-le-Vieux mercredi 1 juillet 2026.

Lieu : Le Bourg

Adresse : Commune de Champagnac-Le-Vieux

Ville : 43440 Champagnac-le-Vieux

Département : Haute-Loire

Début : mercredi 1 juillet 2026

Fin : lundi 31 août 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

Champagnac-le-Vieux

Marchés d’été

Le Bourg Commune de Champagnac-Le-Vieux Champagnac-le-Vieux Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-07-01 18:00:00
fin : 2026-08-31

Date(s) :
2026-07-01

Marché artisanal et de producteurs le mercredi à 18h.
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Le Bourg Commune de Champagnac-Le-Vieux Champagnac-le-Vieux 43440 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 76 30 53  mairie@champagnaclevieux.fr

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English :

Craft and farmers’ market on Wednesdays at 6pm.

L’événement Marchés d’été Champagnac-le-Vieux a été mis à jour le 2025-11-13 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne

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