Marchés d’été Le Bourg Champagnac-le-Vieux
Marchés d’été Le Bourg Champagnac-le-Vieux mercredi 1 juillet 2026.
Champagnac-le-Vieux
Marchés d’été
Le Bourg Commune de Champagnac-Le-Vieux Champagnac-le-Vieux Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-07-01 18:00:00
fin : 2026-08-31
Date(s) :
2026-07-01
Marché artisanal et de producteurs le mercredi à 18h.
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Le Bourg Commune de Champagnac-Le-Vieux Champagnac-le-Vieux 43440 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 76 30 53 mairie@champagnaclevieux.fr
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English :
Craft and farmers’ market on Wednesdays at 6pm.
L’événement Marchés d’été Champagnac-le-Vieux a été mis à jour le 2025-11-13 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne