Marchés d’été Le Bourg Champagnac-le-Vieux

Champagnac-le-Vieux

Marchés d’été

Le Bourg Commune de Champagnac-Le-Vieux Champagnac-le-Vieux Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-07-01 18:00:00

fin : 2026-08-31

Date(s) :

2026-07-01

Marché artisanal et de producteurs le mercredi à 18h.

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Le Bourg Commune de Champagnac-Le-Vieux Champagnac-le-Vieux 43440 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 76 30 53 mairie@champagnaclevieux.fr

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English :

Craft and farmers’ market on Wednesdays at 6pm.

L’événement Marchés d’été Champagnac-le-Vieux a été mis à jour le 2025-11-13 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne