Rétro-Camping Camping de la Chanterelle Champagnac-le-Vieux

Rétro-Camping

Camping de la Chanterelle 380 chemin de la chanterelle Champagnac-le-Vieux Haute-Loire

Début : 2026-06-19

fin : 2026-06-21

2026-06-19

Envie de vivre un week-end hors du temps, au cœur d’un cadre naturel exceptionnel ?

Le Retro Camping vous donne rendez-vous au camping La Chanterelle, à Champagnac-le-Vieux (43), pour partager un moment convivial placé sous le signe de la bonne humeur

Camping de la Chanterelle 380 chemin de la chanterelle Champagnac-le-Vieux 43440 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 76 34 00 camping@champagnac.com

English :

Looking for a timeless weekend in the heart of an exceptional natural setting?

Retro Camping invites you to La Chanterelle campsite, in Champagnac-le-Vieux (43), to share a convivial moment in good spirits

