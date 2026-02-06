Rétro-Camping Camping de la Chanterelle Champagnac-le-Vieux
Rétro-Camping Camping de la Chanterelle Champagnac-le-Vieux vendredi 19 juin 2026.
Rétro-Camping
Camping de la Chanterelle 380 chemin de la chanterelle Champagnac-le-Vieux Haute-Loire
Début : 2026-06-19
fin : 2026-06-21
2026-06-19
Envie de vivre un week-end hors du temps, au cœur d’un cadre naturel exceptionnel ?
Le Retro Camping vous donne rendez-vous au camping La Chanterelle, à Champagnac-le-Vieux (43), pour partager un moment convivial placé sous le signe de la bonne humeur
.
Camping de la Chanterelle 380 chemin de la chanterelle Champagnac-le-Vieux 43440 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 76 34 00 camping@champagnac.com
English :
Looking for a timeless weekend in the heart of an exceptional natural setting?
Retro Camping invites you to La Chanterelle campsite, in Champagnac-le-Vieux (43), to share a convivial moment in good spirits
