Marché d’été de Saint Germain du Bel Air Place du Foirail Saint-Germain-du-Bel-Air

Marché d’été de Saint Germain du Bel Air

Place du Foirail Le Bourg Saint-Germain-du-Bel-Air Lot

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 08:00:00

fin : 2026-08-09 12:00:00

Date(s) :

2026-07-05 2026-07-12 2026-07-19 2026-07-26 2026-08-02 2026-08-09 2026-08-16 2026-08-23 2026-08-30

Venez retrouver les saveurs de l'été tous les dimanches matin à l'ombre de la place du Foirail produits frais, fruits de saison, légumes, fleurs, fromages, vins, merveilles, produits régionaux..

Venez retrouver les saveurs de l'été tous les dimanches matin à l'ombre de la place du Foirail produits frais, fruits de saison, légumes, fleurs, fromages, vins, merveilles, produits régionaux… artisanat, …

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Place du Foirail Le Bourg Saint-Germain-du-Bel-Air 46310 Lot Occitanie +33 6 83 08 67 25

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English :

Come and discover the flavors of summer every Sunday morning in the shade of the Place du Foirail: fresh produce, seasonal fruits, vegetables, flowers, cheeses, wines, marvels, regional products…

L’événement Marché d’été de Saint Germain du Bel Air Saint-Germain-du-Bel-Air a été mis à jour le 2026-03-20 par OT Gourdon