Marchés Gourmand Aiguillon
Marchés Gourmand Aiguillon jeudi 9 juillet 2026.
Aiguillon
Marchés Gourmand
Place du 14 Juillet Aiguillon Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 19:00:00
fin : 2026-08-20 23:00:00
Date(s) :
2026-07-09
Tous les jeudis soir du 9 juillet au 20 août
Programmation musicale
09/07 Noval Music
16/07 Anthony Francisco
23/07 Les Tropicales Mariachis
30/07 Gascons Five
06/08 Lazy
13/08 G-Parma
20/08 Duo Cecco .
Place du 14 Juillet Aiguillon 47190 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 79 82 04 communication@ville-aiguillon.fr
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English : Marchés Gourmand
L’événement Marchés Gourmand Aiguillon a été mis à jour le 2026-06-18 par OT du Confluent et des Coteaux de Prayssas
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