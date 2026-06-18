Aiguillon

Marchés Gourmand

Place du 14 Juillet Aiguillon Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 19:00:00

fin : 2026-08-20 23:00:00

Date(s) :

2026-07-09

Tous les jeudis soir du 9 juillet au 20 août

Programmation musicale

09/07 Noval Music

16/07 Anthony Francisco

23/07 Les Tropicales Mariachis

30/07 Gascons Five

06/08 Lazy

13/08 G-Parma

20/08 Duo Cecco .

Place du 14 Juillet Aiguillon 47190 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 79 82 04 communication@ville-aiguillon.fr

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English : Marchés Gourmand

L’événement Marchés Gourmand Aiguillon a été mis à jour le 2026-06-18 par OT du Confluent et des Coteaux de Prayssas