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Marchés nocturnes à Auxonne rue du Château Auxonne

vendredi 24 juillet 2026 · rue du Château · Auxonne

Marchés nocturnes à Auxonne rue du Château Auxonne

Informations pratiques

Début
vendredi 24 juillet 2026
Fin
samedi 25 juillet 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
rue du Château
Adresse
Cour du château Louis XI
Ville
21130 Auxonne
Département
Côte-d'Or
Tarif

Auxonne

Marchés nocturnes à Auxonne

rue du Château Cour du château Louis XI Auxonne Côte-d’Or

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 19:00:00
fin : 2026-07-24 23:00:00

Date(s) :
2026-07-24 2026-08-28

Les marchés nocturnes auront lieu cette année les vendredis 26 juin, 24 juillet et 28 aout, de 19h à 23h, dans la cour du Château.

Des solutions de restauration seront proposées.   .

rue du Château Cour du château Louis XI Auxonne 21130 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 60 44 60 

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English : Marchés nocturnes à Auxonne

L’événement Marchés nocturnes à Auxonne Auxonne a été mis à jour le 2026-06-30 par OT Cap Val de Saône

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