Informations pratiques

Auxonne

Marchés nocturnes à Auxonne

rue du Château Cour du château Louis XI Auxonne Côte-d’Or

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 19:00:00

fin : 2026-07-24 23:00:00

Date(s) :

2026-07-24 2026-08-28

Les marchés nocturnes auront lieu cette année les vendredis 26 juin, 24 juillet et 28 aout, de 19h à 23h, dans la cour du Château.

Des solutions de restauration seront proposées. .

rue du Château Cour du château Louis XI Auxonne 21130 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 60 44 60

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Marchés nocturnes à Auxonne

L’événement Marchés nocturnes à Auxonne Auxonne a été mis à jour le 2026-06-30 par OT Cap Val de Saône