Marchés nocturnes à Auxonne rue du Château Auxonne
vendredi 24 juillet 2026 · rue du Château · Auxonne
Informations pratiques
Auxonne
Marchés nocturnes à Auxonne
rue du Château Cour du château Louis XI Auxonne Côte-d’Or
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 19:00:00
fin : 2026-07-24 23:00:00
Date(s) :
2026-07-24 2026-08-28
Les marchés nocturnes auront lieu cette année les vendredis 26 juin, 24 juillet et 28 aout, de 19h à 23h, dans la cour du Château.
Des solutions de restauration seront proposées. .
rue du Château Cour du château Louis XI Auxonne 21130 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 60 44 60
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English : Marchés nocturnes à Auxonne
L’événement Marchés nocturnes à Auxonne Auxonne a été mis à jour le 2026-06-30 par OT Cap Val de Saône
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