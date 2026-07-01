Informations pratiques

Corcieux

Marchés nocturnes

1 Place du Général de Gaulle Corcieux Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Jeudi 2026-07-09 18:00:00

fin : 2026-08-20 22:00:00

Date(s) :

2026-07-09 2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20

Tout l’été, la Commune organise des marchés nocturnes chaque jeudi commerçants, artisans locaux, restauration sur place.

L’occasion de proposer des animations entièrement gratuites concerts, danse, spectacles, jeux en bois, magie, petit manège, …Tout public

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1 Place du Général de Gaulle Corcieux 88430 Vosges Grand Est +33 3 29 50 67 21 accueil@mairie-corcieux.fr

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English :

Throughout the summer, the town organizes night markets every Thursday, featuring local merchants and artisans, as well as on-site dining.

It’s an opportunity to offer completely free entertainment: concerts, dancing, shows, wooden games, magic acts, a small carousel, and more.

L’événement Marchés nocturnes Corcieux a été mis à jour le 2026-07-01 par OT SAINT DIE DES VOSGES