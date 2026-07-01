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AGENDA · Corcieux

Marchés nocturnes Corcieux

jeudi 9 juillet 2026 · Corcieux

Marchés nocturnes Corcieux

Informations pratiques

Début
jeudi 9 juillet 2026
Fin
vendredi 10 juillet 2026
Heure de début
18:00:00
Adresse
1 Place du Général de Gaulle
Ville
88430 Corcieux
Département
Vosges
Tarif
0 Gratuit

Corcieux

Marchés nocturnes

1 Place du Général de Gaulle Corcieux Vosges

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi Jeudi 2026-07-09 18:00:00
fin : 2026-08-20 22:00:00

Date(s) :
2026-07-09 2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20

Tout l’été, la Commune organise des marchés nocturnes chaque jeudi commerçants, artisans locaux, restauration sur place.
L’occasion de proposer des animations entièrement gratuites concerts, danse, spectacles, jeux en bois, magie, petit manège, …Tout public
0  .

1 Place du Général de Gaulle Corcieux 88430 Vosges Grand Est +33 3 29 50 67 21  accueil@mairie-corcieux.fr

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English :

Throughout the summer, the town organizes night markets every Thursday, featuring local merchants and artisans, as well as on-site dining.
It’s an opportunity to offer completely free entertainment: concerts, dancing, shows, wooden games, magic acts, a small carousel, and more.

L’événement Marchés nocturnes Corcieux a été mis à jour le 2026-07-01 par OT SAINT DIE DES VOSGES

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