Marchés Nocturnes de Damazan Damazan
Marchés Nocturnes de Damazan Damazan mardi 7 juillet 2026.
Damazan
Marchés Nocturnes de Damazan
Damazan Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 18:30:00
fin : 2026-08-25 23:00:00
Date(s) :
2026-07-07 2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18 2026-08-25
Sur les bords du canal de Garonne, au coeur de la bastide de Damazan, se déroulent, tous les mardis de l’été, les marchés nocturnes. Gastronomie et convivialité seront au rendez-vous avec de nombreux stands de restauration proposés par des producteurs locaux et une animation musicale de qualité. .
Damazan 47160 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 88 95 85 tourisme@ccconfluent.com
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English : Marchés Nocturnes de Damazan
L’événement Marchés Nocturnes de Damazan Damazan a été mis à jour le 2026-06-25 par OT du Confluent et des Coteaux de Prayssas
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