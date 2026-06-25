Damazan

Marchés Nocturnes de Damazan

Damazan Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 18:30:00

fin : 2026-08-25 23:00:00

Date(s) :

2026-07-07 2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18 2026-08-25

Sur les bords du canal de Garonne, au coeur de la bastide de Damazan, se déroulent, tous les mardis de l’été, les marchés nocturnes. Gastronomie et convivialité seront au rendez-vous avec de nombreux stands de restauration proposés par des producteurs locaux et une animation musicale de qualité. .

Damazan 47160 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 88 95 85 tourisme@ccconfluent.com

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English : Marchés Nocturnes de Damazan

L’événement Marchés Nocturnes de Damazan Damazan a été mis à jour le 2026-06-25 par OT du Confluent et des Coteaux de Prayssas