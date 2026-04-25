MARCHÉS NOCTURNES La Place Laroque
MARCHÉS NOCTURNES La Place Laroque mercredi 15 juillet 2026.
Laroque
MARCHÉS NOCTURNES
La Place Centre historique Laroque Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15
fin : 2026-07-15
Date(s) :
2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19
Dans le centre historique, marché d’artisans, producteurs, créateurs et commerces. Petite restauration, buvette et animation musicale.
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La Place Centre historique Laroque 34190 Hérault Occitanie +33 4 67 73 82 36 mairie@laroque.fr
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English :
In the historic center, a market of artisans, producers, creators and shops. Snacks, refreshments and musical entertainment.
L’événement MARCHÉS NOCTURNES Laroque a été mis à jour le 2026-04-25 par 34 ADT34