MARCHÉS NOCTURNES La Place Laroque

Laroque

MARCHÉS NOCTURNES

La Place Centre historique Laroque Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15

fin : 2026-07-15

Date(s) :

2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19

Dans le centre historique, marché d’artisans, producteurs, créateurs et commerces. Petite restauration, buvette et animation musicale.

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La Place Centre historique Laroque 34190 Hérault Occitanie +33 4 67 73 82 36 mairie@laroque.fr

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English :

In the historic center, a market of artisans, producers, creators and shops. Snacks, refreshments and musical entertainment.

L’événement MARCHÉS NOCTURNES Laroque a été mis à jour le 2026-04-25 par 34 ADT34