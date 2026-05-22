Marchés Nocturnes Mairie des Saintes Maries de la Mer Saintes-Maries-de-la-Mer
Marchés Nocturnes Mairie des Saintes Maries de la Mer Saintes-Maries-de-la-Mer mercredi 1 juillet 2026.
Saintes-Maries-de-la-Mer
Marchés Nocturnes
Mercredi 1er juillet 2026 de 18h à 23h.
Mercredi 8 juillet 2026 de 18h à 23h.
Mercredi 15 juillet 2026 de 18h à 23h.
Mercredi 22 juillet 2026 de 18h à 23h.
Mercredi 29 juillet 2026 de 18h à 23h.
Mercredi 5 août 2026 de 18h à 23h.
Mercredi 12 août 2026 de 18h à 23h.
Mercredi 19 août 2026 de 18h à 23h.
Mercredi 26 août 2026 de 18h à 23h. Mairie des Saintes Maries de la Mer Avenue de la République Saintes-Maries-de-la-Mer Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01 18:00:00
fin : 2026-07-29 23:00:00
Date(s) :
2026-07-01 2026-07-08 2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26
Tous les mercredis soirs de 19h00 à 23h00 du 1er juillet au 26 août marchés nocturnes sur le parvis de la Mairie.
Marché de Créateurs et d’artisans locaux organisé par la commune en partenariat avec l’ACCM et la Chambre des métiers et de l’artisanat Paca. .
Mairie des Saintes Maries de la Mer Avenue de la République Saintes-Maries-de-la-Mer 13460 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 97 80 05
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English :
Every Friday on the Town Hall forecourt, Night Market.
L’événement Marchés Nocturnes Saintes-Maries-de-la-Mer a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de Tourisme des Saintes Maries de la Mer
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