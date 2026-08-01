Informations pratiques

Langres

Marchés Solidaires à Langres

Quartier neuf Langres Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05

fin : 2026-09-02

Date(s) :

2026-08-05 2026-09-02 2026-10-07 2026-11-04 2026-12-02

Tout public

Marché de Producteurs et d’Artisans, tous les premiers mercredi du mois, de juillet à décembre 2026

Programme:

05 août Marché des enfants

02 septembre Marché de la rentrée et du sport

07 octobre Marché du bien-être et de la santé

04 novembre Marché des saveurs du monde

02 décembre Marché des arts et de l’artisanat .

Quartier neuf Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 87 77 77

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English :

L’événement Marchés Solidaires à Langres Langres a été mis à jour le 2026-07-30 par Antenne du Pays de Langres