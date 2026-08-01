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Marchés Solidaires à Langres Langres

mercredi 5 août 2026 · Langres

Marchés Solidaires à Langres Langres

Informations pratiques

Début
mercredi 5 août 2026
Fin
mercredi 5 août 2026
Adresse
Quartier neuf
Ville
52200 Langres
Département
Haute-Marne
Tarif
0 0 Gratuit Entrée libre

Langres

Marchés Solidaires à Langres

Quartier neuf Langres Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit
Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05
fin : 2026-09-02

Date(s) :
2026-08-05 2026-09-02 2026-10-07 2026-11-04 2026-12-02

Tout public
Marché de Producteurs et d’Artisans, tous les premiers mercredi du mois, de juillet à décembre 2026

Programme:

05 août Marché des enfants
02 septembre Marché de la rentrée et du sport
07 octobre Marché du bien-être et de la santé
04 novembre Marché des saveurs du monde
02 décembre Marché des arts et de l’artisanat   .

Quartier neuf Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 87 77 77 

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English :

L’événement Marchés Solidaires à Langres Langres a été mis à jour le 2026-07-30 par Antenne du Pays de Langres

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