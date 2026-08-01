Marchés Solidaires à Langres Langres
mercredi 5 août 2026 · Langres
Informations pratiques
Langres
Marchés Solidaires à Langres
Quartier neuf Langres Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05
fin : 2026-09-02
Date(s) :
2026-08-05 2026-09-02 2026-10-07 2026-11-04 2026-12-02
Tout public
Marché de Producteurs et d’Artisans, tous les premiers mercredi du mois, de juillet à décembre 2026
Programme:
05 août Marché des enfants
02 septembre Marché de la rentrée et du sport
07 octobre Marché du bien-être et de la santé
04 novembre Marché des saveurs du monde
02 décembre Marché des arts et de l’artisanat .
Quartier neuf Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 87 77 77
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English :
L’événement Marchés Solidaires à Langres Langres a été mis à jour le 2026-07-30 par Antenne du Pays de Langres
À voir aussi à Langres (Haute-Marne)
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