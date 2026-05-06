Atelier créatif peinture à l’aquarelle Langres
Atelier créatif peinture à l’aquarelle Langres mercredi 5 août 2026.
Langres
Atelier créatif peinture à l’aquarelle
Bibliothèque René-Goscinny Langres Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05
fin : 2026-08-05
Date(s) :
2026-08-05
Tout public
Venez vous détendre et exprimer votre créativité grâce à la peinture à l’aquarelle.
Au programme fleurs sauvages et bouquets d’été !
Tout public à partir de 10 ans
Gratuit .
Bibliothèque René-Goscinny Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 86 86 68 bibliotheque.goscinny@langres.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Atelier créatif peinture à l’aquarelle Langres a été mis à jour le 2026-06-25 par Antenne du Pays de Langres
À voir aussi à Langres (Haute-Marne)
- Festival National Partir en Livre Atelier Imagier des animaux du monde Langres 1 juillet 2026
- Atelier Geek Lab Borne d’arcade Pixel Party Langres 1 juillet 2026
- Jojo Langres 2 juillet 2026
- Conférence À la recherche de Girault de Prangey Langres 2 juillet 2026
- FESTIVAL RUE CIRTA Langres 3 juillet 2026