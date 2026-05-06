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Atelier créatif peinture à l’aquarelle Langres

Atelier créatif peinture à l’aquarelle Langres

Atelier créatif peinture à l’aquarelle Langres mercredi 5 août 2026.

Adresse
Bibliothèque René-Goscinny
Ville
52200 Langres
Département
Haute-Marne
Début
mercredi 5 août 2026
Fin
mercredi 5 août 2026
Tarif
0 0 Gratuit Entrée libre

Langres

Atelier créatif peinture à l’aquarelle

Bibliothèque René-Goscinny Langres Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit
Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05
fin : 2026-08-05

Date(s) :
2026-08-05

Tout public
Venez vous détendre et exprimer votre créativité grâce à la peinture à l’aquarelle.
Au programme fleurs sauvages et bouquets d’été !
Tout public à partir de 10 ans
Gratuit   .

Bibliothèque René-Goscinny Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 86 86 68  bibliotheque.goscinny@langres.fr

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English :

L’événement Atelier créatif peinture à l’aquarelle Langres a été mis à jour le 2026-06-25 par Antenne du Pays de Langres

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