Langres

Atelier créatif peinture à l’aquarelle

Bibliothèque René-Goscinny Langres Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05

fin : 2026-08-05

Date(s) :

2026-08-05

Tout public

Venez vous détendre et exprimer votre créativité grâce à la peinture à l’aquarelle.

Au programme fleurs sauvages et bouquets d’été !

Tout public à partir de 10 ans

Gratuit .

Bibliothèque René-Goscinny Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 86 86 68 bibliotheque.goscinny@langres.fr

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English :

L’événement Atelier créatif peinture à l’aquarelle Langres a été mis à jour le 2026-06-25 par Antenne du Pays de Langres