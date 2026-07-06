Marches sportives à drainage lymphatique Petit Parking Châtelaillon-Plage
dimanche 2 août 2026 · Petit Parking · Châtelaillon-Plage
Informations pratiques
Châtelaillon-Plage
Marches sportives à drainage lymphatique
Petit Parking 1, rue de Chassiron Châtelaillon-Plage Charente-Maritime
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Tarif pour 1 séance
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 09:00:00
fin : 2026-08-04 10:00:00
Date(s) :
2026-08-02 2026-08-03 2026-08-04 2026-08-05 2026-08-06 2026-08-07 2026-08-16 2026-08-17 2026-08-18 2026-08-19 2026-08-20 2026-08-21 2026-08-31
Une marche dynamique dans la mer, jusqu’au haut des cuisses, guidée par Estelle. Grâce à des mouvements ciblés et une respiration adaptée, elle stimule la circulation lymphatique, réduit la rétention d’eau et procure une sensation immédiate de légèreté.
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Petit Parking 1, rue de Chassiron Châtelaillon-Plage 17340 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 59 68 24 24 contact@ekilibre17.fr
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English : Lymphatic Drainage Walking Exercises
A dynamic walk in the sea, up to the upper thighs, guided by Estelle. With targeted movements and adapted breathing, it stimulates lymphatic circulation, reduces water retention and provides an immediate sensation of lightness.
L’événement Marches sportives à drainage lymphatique Châtelaillon-Plage a été mis à jour le 2026-06-27 par Office de Tourisme de Châtelaillon-Plage
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