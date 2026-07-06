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AGENDA · Châtelaillon-Plage

Marches sportives à drainage lymphatique Petit Parking Châtelaillon-Plage

dimanche 2 août 2026 · Petit Parking · Châtelaillon-Plage

Informations pratiques

Début
dimanche 2 août 2026
Fin
dimanche 2 août 2026
Heure de début
09:00:00
Lieu
Petit Parking
Adresse
1, rue de Chassiron
Ville
17340 Châtelaillon-Plage
Département
Charente-Maritime
Tarif
15 15 15 Tarif pour 1 séance

Châtelaillon-Plage

Marches sportives à drainage lymphatique

Petit Parking 1, rue de Chassiron Châtelaillon-Plage Charente-Maritime

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif pour 1 séance

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 09:00:00
fin : 2026-08-04 10:00:00

Date(s) :
2026-08-02 2026-08-03 2026-08-04 2026-08-05 2026-08-06 2026-08-07 2026-08-16 2026-08-17 2026-08-18 2026-08-19 2026-08-20 2026-08-21 2026-08-31

Une marche dynamique dans la mer, jusqu’au haut des cuisses, guidée par Estelle. Grâce à des mouvements ciblés et une respiration adaptée, elle stimule la circulation lymphatique, réduit la rétention d’eau et procure une sensation immédiate de légèreté.
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Petit Parking 1, rue de Chassiron Châtelaillon-Plage 17340 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 59 68 24 24  contact@ekilibre17.fr

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English : Lymphatic Drainage Walking Exercises

A dynamic walk in the sea, up to the upper thighs, guided by Estelle. With targeted movements and adapted breathing, it stimulates lymphatic circulation, reduces water retention and provides an immediate sensation of lightness.

L’événement Marches sportives à drainage lymphatique Châtelaillon-Plage a été mis à jour le 2026-06-27 par Office de Tourisme de Châtelaillon-Plage

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