Mardi aux Archives : thème à confirmer, Archives départementales de la Haute-Marne, Chamarandes-Choignes

Informations pratiques

Mardi aux Archives : thème à confirmer Mardi 15 juin 2027, 18h00 Archives départementales de la Haute-Marne Haute-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-06-15T18:00:00+02:00 – 2027-06-15T19:00:00+02:00

Fin : 2027-06-15T18:00:00+02:00 – 2027-06-15T19:00:00+02:00

Conférence proposée par les Archives départementales de la Haute-Marne, dans le cadre du cycle des Mardis aux Archives.

Programme à venir (la date est susceptible de changer).

Archives départementales de la Haute-Marne 22 Rue Auguste Descharmes, 52000 Chamarandes-Choignes, France Chamarandes-Choignes 52000 Haute-Marne Grand Est +33325033354 https://haute-marne.fr/archives-departementales/valorisation/

Conférence proposée par les Archives départementales de la Haute-Marne, dans le cadre du cycle des Mardis aux Archives.

©Département de la Haute-Marne