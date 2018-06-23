Mardi de l’art : Nouveau Printemps, Médiathèque José Cabanis, Toulouse

Mardi de l’art : Nouveau Printemps Mardi 23 juin, 18h00 Médiathèque José Cabanis Haute-Garonne

Mardi 23 juin – 18h

Le festival Nouveau Printemps propose une rencontre en lien avec l’exposition Danses Interdites, qui rassemble des travaux d’artistes témoignant de danses interdites ou de gestes d’émancipation, au travers des images mouvements, des corps ou des paroles.

Projection d’un film court suivi d’une discussion avec l’équipe du Nouveau Printemps et un artiste de l’exposition (à confirmer).

Médiathèque José Cabanis – pôle Arts (3e étage)

Médiathèque José Cabanis 1 All Jacques Chaban-Delmas, 31500 Toulouse Toulouse 31506 Lapujade / Bonnefoy / Périole / Marengo / La Colonne Haute-Garonne Occitanie

