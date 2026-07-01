Mardi de Lupuline Fabrique ta marionnette ! Musée de la bière Stenay
mardi 21 juillet 2026 · Musée de la bière · Stenay
Informations pratiques
Stenay
Mardi de Lupuline Fabrique ta marionnette !
Musée de la bière 17 Rue du Moulin Stenay Meuse
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi Mardi 2026-07-21 15:00:00
fin : 2026-07-21 17:00:00
Date(s) :
2026-07-21
Pour fêter les 40 ans du musée, les Ateliers Nomades vous invitent à fabriquer une marionnette à partir d’objets de récupération. A l’issue du bricolage, les marionnettistes professionnels proposent une initiation à la manipulation de cette marionnette dans des saynètes imaginées autour de l’anniversaire du musée.Enfants
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Musée de la bière 17 Rue du Moulin Stenay 55700 Meuse Grand Est +33 3 29 80 68 78 musee.biere@meuse.fr
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English :
To celebrate the museum’s 40th anniversary, Les Ateliers Nomades invite you to make a puppet out of recycled materials. After the workshop, professional puppeteers will offer an introduction to puppetry using these puppets in skits inspired by the museum’s anniversary.
L’événement Mardi de Lupuline Fabrique ta marionnette ! Stenay a été mis à jour le 2026-07-02 par OT MONTS ET VALLEES DE MEUSE
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