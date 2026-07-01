Mardi de Lupuline Fabrique ta marionnette ! Musée de la bière Stenay

Informations pratiques

Stenay

Mardi de Lupuline Fabrique ta marionnette !

Musée de la bière 17 Rue du Moulin Stenay Meuse

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi Mardi 2026-07-21 15:00:00

fin : 2026-07-21 17:00:00

Date(s) :

2026-07-21

Pour fêter les 40 ans du musée, les Ateliers Nomades vous invitent à fabriquer une marionnette à partir d’objets de récupération. A l’issue du bricolage, les marionnettistes professionnels proposent une initiation à la manipulation de cette marionnette dans des saynètes imaginées autour de l’anniversaire du musée.Enfants

0 .

Musée de la bière 17 Rue du Moulin Stenay 55700 Meuse Grand Est +33 3 29 80 68 78 musee.biere@meuse.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

To celebrate the museum’s 40th anniversary, Les Ateliers Nomades invite you to make a puppet out of recycled materials. After the workshop, professional puppeteers will offer an introduction to puppetry using these puppets in skits inspired by the museum’s anniversary.

L’événement Mardi de Lupuline Fabrique ta marionnette ! Stenay a été mis à jour le 2026-07-02 par OT MONTS ET VALLEES DE MEUSE