Mézeray

Mardi du Patrimoine La Boule de Fort

24 rue de la Paix Mézeray Sarthe

Tarif : 0 – 0 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-28 15:30:00

fin : 2026-07-28 16:00:00

Date(s) :

2026-07-28

Boule de Fort l’Espérance

Vous découvrirez l’histoire de la boule de fort, puis le principe du jeu et les gestes à connaître. La visite se conclura par initiation, avec quelques “lancés” de boule. Les boules et les chaussons seront mis à votre disposition. .

24 rue de la Paix Mézeray 72270 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 95 00 60 info@valleedelasarthe.fr

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English :

Boule de Fort l’Espérance

L’événement Mardi du Patrimoine La Boule de Fort Mézeray a été mis à jour le 2026-05-14 par OT Vallée de la Sarthe