Mardi du Patrimoine La Boule de Fort Mézeray
Mardi du Patrimoine La Boule de Fort Mézeray mardi 28 juillet 2026.
Mézeray
Mardi du Patrimoine La Boule de Fort
24 rue de la Paix Mézeray Sarthe
Tarif : 0 – 0 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-28 15:30:00
fin : 2026-07-28 16:00:00
Date(s) :
2026-07-28
Boule de Fort l’Espérance
Vous découvrirez l’histoire de la boule de fort, puis le principe du jeu et les gestes à connaître. La visite se conclura par initiation, avec quelques “lancés” de boule. Les boules et les chaussons seront mis à votre disposition. .
24 rue de la Paix Mézeray 72270 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 95 00 60 info@valleedelasarthe.fr
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English :
Boule de Fort l’Espérance
L’événement Mardi du Patrimoine La Boule de Fort Mézeray a été mis à jour le 2026-05-14 par OT Vallée de la Sarthe
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