Juigné-sur-Sarthe

Mardi du Patrimoine Visite du Manoir De Vrigné

Vrigné Juigné-sur-Sarthe Sarthe

Tarif : 0 – 0 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 15:30:00

fin : 2026-07-07 16:00:00

Date(s) :

2026-07-07

Visite du Manoir de Vrigné à Juigné-sur-Sarthe

Le Manoir de Vrigné, édifié à la fin du XVe siècle pour Pierre Jarry, proche du roi René d’Anjou, a traversé les siècles en changeant de vocation, devenant notamment exploitation agricole au XVIIIe siècle. La visite sera guidée par Mme de Durfort, qui nous racontera l’histoire de sa demeure.

Sur réservation. .

Vrigné Juigné-sur-Sarthe 72300 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 95 00 60 info@valleedelasarthe.fr

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English :

Visit the Manoir de Vrigné in Juigné-sur-Sarthe

L’événement Mardi du Patrimoine Visite du Manoir De Vrigné Juigné-sur-Sarthe a été mis à jour le 2026-05-13 par OT Vallée de la Sarthe