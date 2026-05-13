Mardi du Patrimoine Visite du Manoir De Vrigné Juigné-sur-Sarthe
Mardi du Patrimoine Visite du Manoir De Vrigné Juigné-sur-Sarthe mardi 7 juillet 2026.
Juigné-sur-Sarthe
Mardi du Patrimoine Visite du Manoir De Vrigné
Vrigné Juigné-sur-Sarthe Sarthe
Tarif : 0 – 0 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 15:30:00
fin : 2026-07-07 16:00:00
Date(s) :
2026-07-07
Visite du Manoir de Vrigné à Juigné-sur-Sarthe
Le Manoir de Vrigné, édifié à la fin du XVe siècle pour Pierre Jarry, proche du roi René d’Anjou, a traversé les siècles en changeant de vocation, devenant notamment exploitation agricole au XVIIIe siècle. La visite sera guidée par Mme de Durfort, qui nous racontera l’histoire de sa demeure.
Sur réservation. .
Vrigné Juigné-sur-Sarthe 72300 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 95 00 60 info@valleedelasarthe.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Visit the Manoir de Vrigné in Juigné-sur-Sarthe
L’événement Mardi du Patrimoine Visite du Manoir De Vrigné Juigné-sur-Sarthe a été mis à jour le 2026-05-13 par OT Vallée de la Sarthe
À voir aussi à Juigné-sur-Sarthe (Sarthe)
- Visite Exceptionnelle de la Chapelle Notre Dame du Nid Juigné-sur-Sarthe 30 mai 2026
- Week-end de prospections des chauves-souris Juigné-sur-Sarthe 26 juin 2026
- Mercredi du terroir Visite de l’exploitation Les Champignons de la Sarthe Juigné-sur-Sarthe 8 juillet 2026
- Mercredi du terroir Visite de l’écurie de l’Aumoy Juigné-sur-Sarthe 22 juillet 2026