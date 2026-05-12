Mercredi du terroir Visite de l’exploitation Les Champignons de la Sarthe Juigné-sur-Sarthe
Mercredi du terroir Visite de l’exploitation Les Champignons de la Sarthe Juigné-sur-Sarthe mercredi 8 juillet 2026.
Juigné-sur-Sarthe
Mercredi du terroir Visite de l’exploitation Les Champignons de la Sarthe
La Charbonnelière Juigné-sur-Sarthe Sarthe
Tarif : 0 – 0 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 15:00:00
fin : 2026-07-08 16:30:00
Date(s) :
2026-07-08
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Patrick Jost a eu l’idée de monter sa propre champignonnière pour produire des champignons blonds. Il vous expliquera tout le procédé de cette culture. .
La Charbonnelière Juigné-sur-Sarthe 72300 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 95 00 60 info@valleedelasarthe.fr
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English :
Come and discover the secrets of button mushroom production.
L’événement Mercredi du terroir Visite de l’exploitation Les Champignons de la Sarthe Juigné-sur-Sarthe a été mis à jour le 2026-05-12 par OT Vallée de la Sarthe