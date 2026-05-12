Juigné-sur-Sarthe

Mercredi du terroir Visite de l’exploitation Les Champignons de la Sarthe

La Charbonnelière Juigné-sur-Sarthe Sarthe

Tarif : 0 – 0 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 15:00:00

fin : 2026-07-08 16:30:00

Date(s) :

2026-07-08

Venez découvrir les secrets de production des champignons de Paris.

Patrick Jost a eu l’idée de monter sa propre champignonnière pour produire des champignons blonds. Il vous expliquera tout le procédé de cette culture. .

La Charbonnelière Juigné-sur-Sarthe 72300 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 95 00 60 info@valleedelasarthe.fr

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English :

Come and discover the secrets of button mushroom production.

L’événement Mercredi du terroir Visite de l’exploitation Les Champignons de la Sarthe Juigné-sur-Sarthe a été mis à jour le 2026-05-12 par OT Vallée de la Sarthe