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Mercredi du terroir Visite de l’exploitation Les Champignons de la Sarthe Juigné-sur-Sarthe

Mercredi du terroir Visite de l’exploitation Les Champignons de la Sarthe Juigné-sur-Sarthe mercredi 8 juillet 2026.

Adresse : La Charbonnelière

Ville : 72300 Juigné-sur-Sarthe

Département : Sarthe

Début : mercredi 8 juillet 2026

Fin : mercredi 8 juillet 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif : 0 0

Juigné-sur-Sarthe

Mercredi du terroir Visite de l’exploitation Les Champignons de la Sarthe

La Charbonnelière Juigné-sur-Sarthe Sarthe

Tarif : 0 – 0 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 15:00:00
fin : 2026-07-08 16:30:00

Date(s) :
2026-07-08

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La Charbonnelière Juigné-sur-Sarthe 72300 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 95 00 60  info@valleedelasarthe.fr

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English :

Come and discover the secrets of button mushroom production.

L’événement Mercredi du terroir Visite de l’exploitation Les Champignons de la Sarthe Juigné-sur-Sarthe a été mis à jour le 2026-05-12 par OT Vallée de la Sarthe

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