Le Vignau

Mardis au Château soirée karaoké

Route du Seigne Le Vignau Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-18 19:30:00

fin : 2026-08-18

Date(s) :

2026-08-18

Nouvelle édition des mardis au château, au programme de cette soirée

Envie de chanter, de rire et de passer une soirée conviviale ? Rejoignez-nous pour une soirée karaoké festive dans un cadre magnifique !

Entrée libre à partir de 19h. Buvette sur place. .

Route du Seigne Le Vignau 40270 Landes Nouvelle-Aquitaine

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English :

L’événement Mardis au Château soirée karaoké Le Vignau a été mis à jour le 2026-06-09 par OT Grenade