Mardis au Château Spectacle Les feux de la rampe Le Vignau mardi 25 août 2026.

Le Vignau

Mardis au Château Spectacle Les feux de la rampe

Route du Seigne Le Vignau Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-25 19:30:00

fin : 2026-08-25

Date(s) :

2026-08-25

Nouvelle édition des mardis au château, au programme de cette soirée

Aussi bien artistes de variétés que chanteurs classiques-lyriques ce deux voix chaudes, dont le mélange en a déjà séduit plus d’un, vous proposent un programme à la fois riche et varié à travers un large panel de prestations clefs en main.

Entrée libre à partir de 19h. Buvette sur place. .

Route du Seigne Le Vignau 40270 Landes Nouvelle-Aquitaine

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English :

L’événement Mardis au Château Spectacle Les feux de la rampe Le Vignau a été mis à jour le 2026-06-09 par OT Grenade