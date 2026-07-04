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AGENDA · Le Vignau

4ème tournée de verano Le Vignau Le Vignau

mercredi 19 août 2026 · Le Vignau

4ème tournée de verano Le Vignau Le Vignau

Informations pratiques

Début
mercredi 19 août 2026
Fin
mercredi 19 août 2026
Heure de début
20:00:00
Ville
40270 Le Vignau
Département
Landes
Tarif
10 Tarif de base plein tarif

Le Vignau

4ème tournée de verano Le Vignau

Le Vignau Landes

Tarif : – – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 20:00:00
fin : 2026-08-19

Date(s) :
2026-08-19

4ème tournée de verano théâtre et musique d’Amérique latine.
20h performance théâtre Racines flottantes Gabriela Acosta 21h concert Payador Wilson Saliwonczyk.   .

Le Vignau 40270 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 21 63 94 48 

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English : 4ème tournée de verano Le Vignau

L’événement 4ème tournée de verano Le Vignau Le Vignau a été mis à jour le 2026-07-24 par OT Grenade

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