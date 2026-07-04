Informations pratiques

Le Vignau

4ème tournée de verano Le Vignau

Le Vignau Landes

Tarif : – – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-19 20:00:00

fin : 2026-08-19

Date(s) :

2026-08-19

4ème tournée de verano théâtre et musique d’Amérique latine.

20h performance théâtre Racines flottantes Gabriela Acosta 21h concert Payador Wilson Saliwonczyk. .

Le Vignau 40270 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 21 63 94 48

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English : 4ème tournée de verano Le Vignau

L’événement 4ème tournée de verano Le Vignau Le Vignau a été mis à jour le 2026-07-24 par OT Grenade