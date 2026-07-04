AGENDA · Le Vignau
4ème tournée de verano Le Vignau Le Vignau
mercredi 19 août 2026 · Le Vignau
Informations pratiques
Le Vignau
4ème tournée de verano Le Vignau
Le Vignau Landes
Tarif : – – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 20:00:00
fin : 2026-08-19
Date(s) :
2026-08-19
4ème tournée de verano théâtre et musique d’Amérique latine.
20h performance théâtre Racines flottantes Gabriela Acosta 21h concert Payador Wilson Saliwonczyk. .
Le Vignau 40270 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 21 63 94 48
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English : 4ème tournée de verano Le Vignau
L’événement 4ème tournée de verano Le Vignau Le Vignau a été mis à jour le 2026-07-24 par OT Grenade
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