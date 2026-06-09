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Mardis au Château spectacle Lous Tchancayres Le Vignau

Mardis au Château spectacle Lous Tchancayres Le Vignau

Mardis au Château spectacle Lous Tchancayres Le Vignau mardi 11 août 2026.

Adresse : Route du Seigne

Ville : 40270 Le Vignau

Département : Landes

Début : mardi 11 août 2026

Fin : mardi 11 août 2026

Heure de début : 19:30:00

Tarif :

Le Vignau

Mardis au Château spectacle Lous Tchancayres

Route du Seigne Le Vignau Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-11 19:30:00
fin : 2026-08-11

Date(s) :
2026-08-11

Nouvelle édition des mardis au château, au programme de cette soirée
Le groupe folklorique Lous Tchancayres, de Mont de Marsan a représenté la Nouvelle Aquitaine, Les Landes et Mont de Marsan lors de l’émission France 3 la meilleur danse folklorique de France.
Entrée libre à partir de 19h. Buvette sur place.   .

Route du Seigne Le Vignau 40270 Landes Nouvelle-Aquitaine  

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English :

L’événement Mardis au Château spectacle Lous Tchancayres Le Vignau a été mis à jour le 2026-06-09 par OT Grenade

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