Le Vignau

Mardis au Château spectacle Lous Tchancayres

Route du Seigne Le Vignau Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-11 19:30:00

fin : 2026-08-11

Date(s) :

2026-08-11

Nouvelle édition des mardis au château, au programme de cette soirée

Le groupe folklorique Lous Tchancayres, de Mont de Marsan a représenté la Nouvelle Aquitaine, Les Landes et Mont de Marsan lors de l’émission France 3 la meilleur danse folklorique de France.

Entrée libre à partir de 19h. Buvette sur place. .

Route du Seigne Le Vignau 40270 Landes Nouvelle-Aquitaine

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English :

L’événement Mardis au Château spectacle Lous Tchancayres Le Vignau a été mis à jour le 2026-06-09 par OT Grenade