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Mardis au Château concert de Lalalandes Le Vignau

Mardis au Château concert de Lalalandes Le Vignau

Mardis au Château concert de Lalalandes Le Vignau mardi 4 août 2026.

Adresse : Route du Seigne

Ville : 40270 Le Vignau

Département : Landes

Début : mardi 4 août 2026

Fin : mardi 4 août 2026

Heure de début : 19:30:00

Tarif :

Le Vignau

Mardis au Château concert de Lalalandes

Route du Seigne Le Vignau Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04 19:30:00
fin : 2026-08-04

Date(s) :
2026-08-04

Nouvelle édition des mardis au château, au programme de cette soirée
La la landes est un petit groupe d’amateurs passionnés par la chant, la comédie musicale et la scène.
Entrée libre à partir de 19h. Buvette sur place.   .

Route du Seigne Le Vignau 40270 Landes Nouvelle-Aquitaine  

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English : Mardis au Château concert de Lalalandes

L’événement Mardis au Château concert de Lalalandes Le Vignau a été mis à jour le 2026-06-12 par OT Grenade

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