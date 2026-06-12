Mardis au Château concert de Lalalandes Le Vignau mardi 4 août 2026.

Le Vignau

Mardis au Château concert de Lalalandes

Route du Seigne Le Vignau Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-04 19:30:00

fin : 2026-08-04

Date(s) :

2026-08-04

Nouvelle édition des mardis au château, au programme de cette soirée

La la landes est un petit groupe d’amateurs passionnés par la chant, la comédie musicale et la scène.

Entrée libre à partir de 19h. Buvette sur place. .

Route du Seigne Le Vignau 40270 Landes Nouvelle-Aquitaine

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Mardis au Château concert de Lalalandes

L’événement Mardis au Château concert de Lalalandes Le Vignau a été mis à jour le 2026-06-12 par OT Grenade