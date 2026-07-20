AGENDA · Le Vignau
Fêtes patronales de Le Vignau Le Vignau
mercredi 12 août 2026 · Le Vignau
Informations pratiques
Le Vignau
Fêtes patronales de Le Vignau
Le Vignau Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12
fin : 2026-08-16
Date(s) :
2026-08-12
5 jours de festivités sur la commune de La Vignau remplis de traditions et de convivialité ! .
Le Vignau 40270 Landes Nouvelle-Aquitaine
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English : Fêtes patronales de Le Vignau
L’événement Fêtes patronales de Le Vignau Le Vignau a été mis à jour le 2026-07-20 par OT Grenade
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