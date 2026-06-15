Mardis de l’été | Emilio Corfa VILLEDIEU-LES-POELES Villedieu-les-Poêles-Rouffigny mardi 25 août 2026.

Villedieu-les-Poêles-Rouffigny

Mardis de l’été | Emilio Corfa

VILLEDIEU-LES-POELES Place de la république Villedieu-les-Poêles-Rouffigny Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-25 19:00:00

fin : 2026-08-25 23:00:00

Date(s) :

2026-08-25

Concert gratuit avec Emilio Corfa à 20h30.

Soirée Blanche (vous êtes invités à venir habillé de blanc).

Restauration Sandwichs , crêpes et buvette sur place.

Place de la république (salle des fêtes en cas de pluie).

Organisation du Comité des fêtes de Villedieu Les Poêles. .

VILLEDIEU-LES-POELES Place de la république Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 50800 Manche Normandie +33 6 09 54 51 78 cdfvilledieu@gmail.com

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English : Mardis de l’été | Emilio Corfa

L’événement Mardis de l’été | Emilio Corfa Villedieu-les-Poêles-Rouffigny a été mis à jour le 2026-06-15 par OT Villedieu-les-Poêles