Mardis de l’été | Étincelles VILLEDIEU-LES-POELES Villedieu-les-Poêles-Rouffigny mardi 11 août 2026.

Villedieu-les-Poêles-Rouffigny

Mardis de l’été | Étincelles

VILLEDIEU-LES-POELES Place de la république Villedieu-les-Poêles-Rouffigny Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-11 19:00:00

fin : 2026-08-11 23:00:00

Date(s) :

2026-08-11

Concert gratuit avec Etincelles à 20h30.

Restauration Sandwichs, crêpes et buvette sur place.

Place de la république (Salle des fêtes en cas de pluie).

Organisé par le comité des fêtes de Villedieu les Poêles. .

VILLEDIEU-LES-POELES Place de la république Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 50800 Manche Normandie +33 6 09 54 51 78 cdfvilledieu@gmail.com

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English : Mardis de l’été | Étincelles

L’événement Mardis de l’été | Étincelles Villedieu-les-Poêles-Rouffigny a été mis à jour le 2026-06-15 par OT Villedieu-les-Poêles