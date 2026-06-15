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Mardis de l’été | Les Indécibels VILLEDIEU-LES-POELES Villedieu-les-Poêles-Rouffigny

Mardis de l’été | Les Indécibels VILLEDIEU-LES-POELES Villedieu-les-Poêles-Rouffigny

Mardis de l’été | Les Indécibels VILLEDIEU-LES-POELES Villedieu-les-Poêles-Rouffigny mardi 18 août 2026.

Lieu : VILLEDIEU-LES-POELES

Adresse : Place de la République

Ville : 50800 Villedieu-les-Poêles-Rouffigny

Département : Manche

Début : mardi 18 août 2026

Fin : mercredi 19 août 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Villedieu-les-Poêles-Rouffigny

Mardis de l’été | Les Indécibels

VILLEDIEU-LES-POELES Place de la République Villedieu-les-Poêles-Rouffigny Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-18 19:00:00
fin : 2026-08-18 23:00:00

Date(s) :
2026-08-18

Concert gratuit avec Les Indécibels à 20h30.
Restauration Sandwichs , crêpes et buvette sur place.
Place de la république ( salle des fêtes en cas de pluie).
Organisation du Comité des fêtes de Villedieu les Poêles.   .

VILLEDIEU-LES-POELES Place de la République Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 50800 Manche Normandie +33 6 09 54 51 78  cdfvilledieu@gmail.com

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English : Mardis de l’été | Les Indécibels

L’événement Mardis de l’été | Les Indécibels Villedieu-les-Poêles-Rouffigny a été mis à jour le 2026-06-15 par OT Villedieu-les-Poêles

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