Mardis de l’été Villedieu les Pôeles Villedieu-les-Poêles-Rouffigny

Villedieu-les-Poêles-Rouffigny

Mardis de l’été

Villedieu les Pôeles Place de la république Villedieu-les-Poêles-Rouffigny Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-07-07 19:00:00

fin : 2026-08-25 23:00:00

Date(s) :

2026-07-07

Mardis de l’été chaque mardi en juillet et en août concert en plein air avec restauration et buvette sur place. .

Villedieu les Pôeles Place de la république Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 50800 Manche Normandie +33 6 09 54 51 78 andre.hubert@sfr.fr

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English : Mardis de l’été

L’événement Mardis de l’été Villedieu-les-Poêles-Rouffigny a été mis à jour le 2026-06-03 par OT Villedieu-les-Poêles