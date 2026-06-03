Mardis de l’été Villedieu les Pôeles Villedieu-les-Poêles-Rouffigny
Mardis de l’été Villedieu les Pôeles Villedieu-les-Poêles-Rouffigny mardi 7 juillet 2026.
Villedieu-les-Poêles-Rouffigny
Mardis de l’été
Villedieu les Pôeles Place de la république Villedieu-les-Poêles-Rouffigny Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-07-07 19:00:00
fin : 2026-08-25 23:00:00
Date(s) :
2026-07-07
Mardis de l’été chaque mardi en juillet et en août concert en plein air avec restauration et buvette sur place. .
Villedieu les Pôeles Place de la république Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 50800 Manche Normandie +33 6 09 54 51 78 andre.hubert@sfr.fr
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English : Mardis de l’été
L’événement Mardis de l’été Villedieu-les-Poêles-Rouffigny a été mis à jour le 2026-06-03 par OT Villedieu-les-Poêles
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