MARDIS LATINO Jade Bowling Saint-Brevin-les-Pins

Informations pratiques

Saint-Brevin-les-Pins

MARDIS LATINO

Jade Bowling Avenue des Frères Lumière Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-04 20:30:00

fin : 2026-08-25 02:00:00

Date(s) :

2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18 2026-08-25

L’association Jade Danse vous invite à une soirée rythmée et conviviale placée sous le signe de la danse ! Venez apprendre, progresser, puis profitez des pistes de danse jusqu’au bout de la nuit.

Au programme

1h d’initiation gratuite à une danse matin suivie d’une soirée Salsa, Bachata, Kizomba & Kompa

Gratuit & ouvert à tous

Contact M. LEBEL au 06 95 96 71 44



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Jade Bowling Avenue des Frères Lumière Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire jadefestival.danse@gmail.com

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English :

L’événement MARDIS LATINO Saint-Brevin-les-Pins a été mis à jour le 2026-07-31 par OT Saint Brevin