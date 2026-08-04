MARDIS LATINO Jade Bowling Saint-Brevin-les-Pins
mardi 4 août 2026 · Jade Bowling · Saint-Brevin-les-Pins
Informations pratiques
Saint-Brevin-les-Pins
MARDIS LATINO
Jade Bowling Avenue des Frères Lumière Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04 20:30:00
fin : 2026-08-25 02:00:00
Date(s) :
2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18 2026-08-25
L’association Jade Danse vous invite à une soirée rythmée et conviviale placée sous le signe de la danse ! Venez apprendre, progresser, puis profitez des pistes de danse jusqu’au bout de la nuit.
Au programme
1h d’initiation gratuite à une danse matin suivie d’une soirée Salsa, Bachata, Kizomba & Kompa
Gratuit & ouvert à tous
Contact M. LEBEL au 06 95 96 71 44
.
Jade Bowling Avenue des Frères Lumière Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire jadefestival.danse@gmail.com
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English :
L’événement MARDIS LATINO Saint-Brevin-les-Pins a été mis à jour le 2026-07-31 par OT Saint Brevin
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