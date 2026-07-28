RENFORCEMENT MUSCULAIRE Saint-Brevin-les-Pins
mardi 28 juillet 2026 · Saint-Brevin-les-Pins
Informations pratiques
Saint-Brevin-les-Pins
RENFORCEMENT MUSCULAIRE
plage des Rochelets Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-28 10:00:00
fin : 2026-07-28 11:00:00
Date(s) :
2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18 2026-08-25
Renforcement musculaire
Un cours dynamique animé par Gab, de Keep Cool Pornic, pour travailler l’ensemble du corps. Renforcement des muscles profonds, exercices de gainage, endurance et remise en forme sont au programme, dans une ambiance conviviale adaptée à tous les niveaux.
Tous les mardis 10 h à 11 h
.
plage des Rochelets Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 60 13 54 87 lemooreaplage@gmail.com
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English :
L’événement RENFORCEMENT MUSCULAIRE Saint-Brevin-les-Pins a été mis à jour le 2026-07-25 par OT Saint Brevin
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