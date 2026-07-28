Informations pratiques

Saint-Brevin-les-Pins

RENFORCEMENT MUSCULAIRE

plage des Rochelets Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-28 10:00:00

fin : 2026-07-28 11:00:00

Date(s) :

2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18 2026-08-25

Renforcement musculaire

Un cours dynamique animé par Gab, de Keep Cool Pornic, pour travailler l’ensemble du corps. Renforcement des muscles profonds, exercices de gainage, endurance et remise en forme sont au programme, dans une ambiance conviviale adaptée à tous les niveaux.

Tous les mardis 10 h à 11 h

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plage des Rochelets Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 60 13 54 87 lemooreaplage@gmail.com

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English :

L’événement RENFORCEMENT MUSCULAIRE Saint-Brevin-les-Pins a été mis à jour le 2026-07-25 par OT Saint Brevin