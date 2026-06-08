Mardis musicaux groupe Sebbens SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan
Mardis musicaux groupe Sebbens SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan mardi 21 juillet 2026.
Saint-Lary-Soulan
Mardis musicaux groupe Sebbens
SAINT-LARY-SOULAN Nouvelle place OT Saint-Lary-Soulan Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 21:00:00
fin : 2026-07-21
Date(s) :
2026-07-21
Duo musical de Pau avec des reprises acoustiques et compositions originales aux styles pop et chanson française.
Nouvelle place à côté de l’office de tourisme. Gratuit. .
SAINT-LARY-SOULAN Nouvelle place OT Saint-Lary-Soulan 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 50 81 animation@saintlary.com
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English :
Musical duo from Pau with acoustic covers and original compositions in pop and French chanson styles.
L’événement Mardis musicaux groupe Sebbens Saint-Lary-Soulan a été mis à jour le 2026-06-01 par OT de St Lary|CDT65
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