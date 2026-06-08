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Mardis musicaux groupe Sebbens SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan

Mardis musicaux groupe Sebbens SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan mardi 21 juillet 2026.

Lieu : SAINT-LARY-SOULAN

Adresse : Nouvelle place OT

Ville : 65170 Saint-Lary-Soulan

Département : Hautes-Pyrénées

Début : mardi 21 juillet 2026

Fin : mardi 21 juillet 2026

Heure de début : 21:00:00

Tarif :

Saint-Lary-Soulan

Mardis musicaux groupe Sebbens

SAINT-LARY-SOULAN Nouvelle place OT Saint-Lary-Soulan Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 21:00:00
fin : 2026-07-21

Date(s) :
2026-07-21

Duo musical de Pau avec des reprises acoustiques et compositions originales aux styles pop et chanson française.
Nouvelle place à côté de l’office de tourisme. Gratuit.   .

SAINT-LARY-SOULAN Nouvelle place OT Saint-Lary-Soulan 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 50 81  animation@saintlary.com

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English :

Musical duo from Pau with acoustic covers and original compositions in pop and French chanson styles.

L’événement Mardis musicaux groupe Sebbens Saint-Lary-Soulan a été mis à jour le 2026-06-01 par OT de St Lary|CDT65

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