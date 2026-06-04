Mardis musicaux Mighty Hount SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan

Saint-Lary-Soulan

Mardis musicaux Mighty Hount

SAINT-LARY-SOULAN Place de la mairie Saint-Lary-Soulan Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-11 21:00:00

fin : 2026-08-11

Date(s) :

2026-08-11

Dans un style qu’ils qualifient de World Skank Music , ce groupe de Bagnères-de-Bigorre réunit six musiciens mêlant chant, harmonica, ukulélé, guitare électrique, batterie et percussions. À travers des compositions originales et rythmées, ils déploient une énergie communicative qui fait vibrer les oreilles et donne irrésistiblement envie de danser.

Nouvelle place à côté de l’office de tourisme. Gratuit .

SAINT-LARY-SOULAN Place de la mairie Saint-Lary-Soulan 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 50 81 animation@saintlary.com

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English :

In a style they describe as World Skank Music , this group from Bagnères-de-Bigorre brings together six musicians combining vocals, harmonica, ukulele, electric guitar, drums and percussion. Through their original, rhythmic compositions, they deploy an infectious energy that makes the ears vibrate and the desire to dance irresistible.

L’événement Mardis musicaux Mighty Hount Saint-Lary-Soulan a été mis à jour le 2026-06-01 par OT de St Lary|CDT65