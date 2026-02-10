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Mardis Sportifs Guérande

Mardis Sportifs Guérande mardi 21 juillet 2026.

Adresse : Place du marché au bois

Ville : 44350 Guérande

Département : Loire-Atlantique

Début : mardi 21 juillet 2026

Fin : mardi 21 juillet 2026

Heure de début : 17:00:00

Tarif :

Guérande

Mardis Sportifs

Place du marché au bois Guérande Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 17:00:00
fin : 2026-08-25 19:00:00

Date(s) :
2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18 2026-08-25

Dans le cadre de la programmation estivale, la Ville de Guérande propose les Mardis sportifs , des rendez-vous gratuits pour pratiquer une activité physique en plein air. 

Le 21 juillet  
• Initiation au pickleball, sport de raquette ludique ;
• Découverte de la danse en ligne, activité collective rythmée ouverte aux débutants comme aux initiés. 

Le 28 juillet  
• Initiation au pickleball, sport de raquette ludique. 

Le 4 août  
• Découverte de la danse en ligne, activité collective rythmée ouverte aux débutants comme aux initiés. 

Le 18 août  
• Découvert de la pétanque ; 
• Découverte du football gaélique, sport collectif mêlant football et rugby. 

Le 25 août  
• Découvert de la pétanque ; 
• Découverte du béhourd, sport de combat en armure inspiré des tournois médiévaux. 

Activités encadrées et accessibles sans inscription préalable, dans la limite des places disponibles.   .

Place du marché au bois Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 15 60 40  communication@ville-guerande.fr

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English :

L’événement Mardis Sportifs Guérande a été mis à jour le 2026-06-12 par ADT44

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