Mardis Sportifs Guérande
Mardis Sportifs Guérande mardi 21 juillet 2026.
Guérande
Mardis Sportifs
Place du marché au bois Guérande Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 17:00:00
fin : 2026-08-25 19:00:00
Date(s) :
2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18 2026-08-25
Dans le cadre de la programmation estivale, la Ville de Guérande propose les Mardis sportifs , des rendez-vous gratuits pour pratiquer une activité physique en plein air.
Le 21 juillet
• Initiation au pickleball, sport de raquette ludique ;
• Découverte de la danse en ligne, activité collective rythmée ouverte aux débutants comme aux initiés.
Le 28 juillet
• Initiation au pickleball, sport de raquette ludique.
Le 4 août
• Découverte de la danse en ligne, activité collective rythmée ouverte aux débutants comme aux initiés.
Le 18 août
• Découvert de la pétanque ;
• Découverte du football gaélique, sport collectif mêlant football et rugby.
Le 25 août
• Découvert de la pétanque ;
• Découverte du béhourd, sport de combat en armure inspiré des tournois médiévaux.
Activités encadrées et accessibles sans inscription préalable, dans la limite des places disponibles. .
Place du marché au bois Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 15 60 40 communication@ville-guerande.fr
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English :
L’événement Mardis Sportifs Guérande a été mis à jour le 2026-06-12 par ADT44
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