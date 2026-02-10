Guérande

Mardis Sportifs

Place du marché au bois Guérande Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21 17:00:00

fin : 2026-08-25 19:00:00

Date(s) :

2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18 2026-08-25

Dans le cadre de la programmation estivale, la Ville de Guérande propose les Mardis sportifs , des rendez-vous gratuits pour pratiquer une activité physique en plein air.

Le 21 juillet

• Initiation au pickleball, sport de raquette ludique ;

• Découverte de la danse en ligne, activité collective rythmée ouverte aux débutants comme aux initiés.

Le 28 juillet

• Initiation au pickleball, sport de raquette ludique.

Le 4 août

• Découverte de la danse en ligne, activité collective rythmée ouverte aux débutants comme aux initiés.

Le 18 août

• Découvert de la pétanque ;

• Découverte du football gaélique, sport collectif mêlant football et rugby.

Le 25 août

• Découvert de la pétanque ;

• Découverte du béhourd, sport de combat en armure inspiré des tournois médiévaux.

Activités encadrées et accessibles sans inscription préalable, dans la limite des places disponibles. .

Place du marché au bois Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 15 60 40 communication@ville-guerande.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Mardis Sportifs Guérande a été mis à jour le 2026-06-12 par ADT44