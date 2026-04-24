Mariam chante Amadou et Mariam, Le Metronum, Toulouse

Mariam chante Amadou et Mariam Samedi 10 octobre, 20h00 Le Metronum Haute-Garonne

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Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-10T20:00:00+02:00 – 2026-10-10T22:30:00+02:00

Fin : 2026-10-10T20:00:00+02:00 – 2026-10-10T22:30:00+02:00

Amadou & Mariam formaient une paire de complémentaires à la ville comme sur scène, mais chacun avait développé son goût personnel pour la musique, avant même qu’ils ne scellent leur destinée… Jusqu’au printemps 2025, où Amadou Bagayoko est parti pour un grand voyage en solitaire.

Quant à Mariam, elle reprend la route, toujours accompagnée de ses fidèles musiciens, portant les mélodies qui ont fait le succès du couple, Je pense à toi, Sabali et Beaux Dimanches en tête de liste mais aussi les chansons qui composent le répertoire du nouvel album, sorti le 24 octobre 2025.

Un moment unique à découvrir sur la scène du Metronum, le samedi 10 octobre.

Le Metronum 2 rond-point Madame de Mondonville, 31200 Toulouse 31200 Trois Cocus / Borderouge / Croix-Daurade / Paleficat / Grand Selve Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.lemetronum.fr/agenda/218-MARIAM-CHANTE-AMADOU-ET-MARIAM »}]

Amadou & Mariam formaient une paire de complémentaires à la ville comme sur scène, mais chacun avait développé son goût personnel pour la musique, avant même qu’ils ne scellent leur destinée…