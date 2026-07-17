Mariam chante Amadou & Mariam, Espace Vélodrome, Plan-les-Ouates

Informations pratiques

Mariam chante Amadou & Mariam Vendredi 4 décembre, 20h00 Espace Vélodrome

Plein tarif : 38.- / Tarif réduit : 30.-

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-12-04T20:00:00+01:00 – 2026-12-04T21:30:00+01:00

Fin : 2026-12-04T20:00:00+01:00 – 2026-12-04T21:30:00+01:00

Depuis la disparition d’Amadou en avril 2025, la voix de Mariam résonne avec une profondeur nouvelle. Celle qui formait avec lui un duo mythique poursuit aujourd’hui la route, fidèle à l’élan qui les a toujours guidés : faire de la musique un lien entre les êtres.

Née à Bamako, Mariam chante depuis l’enfance et rencontre Amadou à l’Institut des jeunes aveugles en 1973. De cette rencontre naîtront quarante-cinq ans de complicité artistique, de succès partagés et de chansons entrées dans la mémoire collective, de Je pense à toi à Beaux Dimanches.

Sur scène, entourée de ses musiciens, Mariam continue de faire vivre leur héritage tout en dévoilant les titres d’un nouvel album sorti à l’automne 2025 : L’Amour à la folie. Un concert comme une célébration, lumineuse et sensible.

Par respect pour les artistes et les autres spectateurs, nous nous gardons le droit de refuser l’entrée aux retardataires, sans remboursement ni échange.

Espace Vélodrome Chemin de la Mère-Voie 62, 1228 Plan-les-Ouates Plan-les-Ouates 1228 Genève [{« type »: « link », « value »: « https://infomaniak.events/fr-ch/shop/saison-culturelle-26-27-ZWF6WFKPEJ »}]

Après la disparition d’Amadou, Mariam célèbre leur héritage musical et présente les titres de son nouvel album, L’Amour à la folie.

DR