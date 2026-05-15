Marie-Claire Krol Galerie des Corsaires Bayonne

Bayonne

Marie-Claire Krol

Galerie des Corsaires 16 rue Pontrique Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-15 15:00:00

fin : 2026-06-27 19:00:00

Date(s) :

2026-06-15

Marie-Claire Kroll est une passionnée de dessin et de peinture depuis son enfance.

C’est lors d’une expatriation de plusieurs années en Russie, qu’elle a pu enrichir sa pratique artistique en intégrant l’Institut académique d’Art de Moscou (Sourikov) ainsi que des ateliers de peinture et de sculpture sur bronze avec l’artiste Vadim Kirillov.

Ces années passées à Moscou, capitale artistique et contemporaine, ont nourri sa créativité. Des artistes tel que Chagall, Rothko, Jawlensky ont fait naître en elle des émotions puissantes qui ont guidé son travail.

Depuis son retour en France en 2019, elle crée des univers tout en couleurs à partir de photos ou en laissant libre cours à son imagination. .

Galerie des Corsaires 16 rue Pontrique Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 66 64 69 88 graphgaleriedescorsaires@gmail.com

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English : Marie-Claire Krol

L’événement Marie-Claire Krol Bayonne a été mis à jour le 2026-05-11 par OT Bayonne