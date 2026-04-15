Marie Ducaté. Simultanés, guide volante, Musée Ariana – Musée suisse de la céramique et du verre, Genève
Marie Ducaté. Simultanés, guide volante, Musée Ariana – Musée suisse de la céramique et du verre, Genève dimanche 15 novembre 2026.
Marie Ducaté. Simultanés, guide volante Dimanche 15 novembre, 14h00 Musée Ariana – Musée suisse de la céramique et du verre
6 / 4 CHF Entrée libre jusqu’à 25 ans
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-15T14:00:00+01:00 – 2026-11-15T16:00:00+01:00
Fin : 2026-11-15T14:00:00+01:00 – 2026-11-15T16:00:00+01:00
L’exposition temporaire est payante
Envie d’en apprendre d’avantage sur l’exposition temporaire Marie Ducaté. Simultanés? Un-e guide volant-e se tient à votre disposition pour répondre à vos questions le dimanche 15 novembre 2026, de 14h à 16h.
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Musée Ariana – Musée suisse de la céramique et du verre Avenue de la Paix 10, 1202 Genève Genève +41 22 418 54 50 http://www.ariana-geneve.ch [{« link »: « https://www.musee-ariana.ch/expositions/simultanes »}, {« link »: « https://www.musee-ariana.ch/ »}]
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© Valentin Buchs, Musée Ariana
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