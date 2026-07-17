Poussière de crotte dans le coeur d’une diva, Théâtre de l’Orangerie, Genève
mercredi 29 juillet 2026 · Théâtre de l'Orangerie · Genève
Informations pratiques
Poussière de crotte dans le coeur d’une diva 29 – 31 juillet Théâtre de l’Orangerie
Tarif tout roule, vive la culture ! : 30.-
Tarif normal : 25.-
Tarif ce mois-ci, c’est un peu compliqué : 20.-
AVS, AI, Chômage : 15.-
Etudiant·es, – de 20 ans : 15.-
Professionnel : 15.-
Carte 20ans20francs : 11.-
Membre groupement de seniors : 10.-
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-29T19:30:00+02:00 – 2026-07-29T20:40:00+02:00
Fin : 2026-07-31T19:30:00+02:00 – 2026-07-31T20:40:00+02:00
Traumavertissements : Stroboscopes, fumée, bruits déglutissement et nudité partielle.
Dans un décor de papier mâché, Marlène Charpentié fait surgir un jardin étrange, un conte fantastique où se mêlent théâtre, clown et danse.
Trois figures s’y croisent sans jamais se parler: un drag-king obsédé par le pouvoir, une diva vampire au cœur brisé et un·e étrange Pierrot, gardien·ne des fleurs qui fanent et renaissent.
Entre humour absurde et critique capitaliste, ce cabaret fantastique compose un espace fêlé où le rêve frôle le cauchemar.
L’artiste travaille la matière comme elle habite la scène : avec une présence vive, brûlante. Elle manipule, assemble, détourne les éléments du décor sous nos yeux, dans un rapport direct au public, sans filtre ni distance de sécurité. Chaque geste engage, chaque regard attrape – et le présent devient un terrain de jeu instable, sensible, intensément partagé.
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Mise en scène, jeu et scénographie: Marlène Charpentié
Dramaturgie: Ciel Sourdeau
Création sonore: Sophie Conus
Création Lumière: Jean Sottas
Régie Lumière: Tiago Branquino
Assistanat décor: Sophie Conus, Michèle Mercier-Bosseny & Ilana Winderickx Tabarelli
Création costumes : Josiane Martinho
Assistanat costume : Laetitia Longagna
Prothèse dentaire : Kenny Perrier
Regards extérieurs : Emma Saba, Julia Botelho & Délia Krayenbühl
Accessibilité : Cassiane C.Pfund
Régie Plateau : Antonie Oberson
Coproduction : TU – Théâtre de l’Usine (GE) et Arsenic – Centre d’Art Scénique Contemporain (LS)
Production : Compagnie confettis, Arroi, Julie Marmet
Soutiens : PREMIO – Prix d’encouragement pour les arts de la scène, la Loterie Romande, la Fondation Bea pour jeunes artistes et SIS – Fondation Suisse des Interprètes
Accueil en résidence : Südpol (LU), L’Abri Genève, ADC (GE), Gessnerallee (ZH), Tanzhaus Zürich
Remerciements: Alessandra Mattana, Guillaume Guilherme, Ulysse Berdat, Maud Reinhart, Charlotte Carteret, Douna Lim, Zoé Aubry, Sophie Négoïta, Miluna Gendre, Laurent Fiorentino, Arsen Aeby, Althéa Stantzos, Flavien Bonelli & Sophie Fontaine.
Théâtre de l’Orangerie Quai Gustave-ADOR 66, 1207 Genève Genève 1208 http://www.theatreorangerie.ch [{« type »: « link », « value »: « https://infomaniak.events/fr-ch/shop/to-saison-2026-K1MR3NWGJT/events/1629373 »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/theatres/theatre-lorangerie/
Performance-théâtre-danse – accueil de Marlène Charpentié
Zoé Aubry
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