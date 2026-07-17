Poussière de crotte dans le coeur d’une diva, Théâtre de l’Orangerie, Genève

Informations pratiques

Poussière de crotte dans le coeur d’une diva 29 – 31 juillet Théâtre de l’Orangerie

Tarif tout roule, vive la culture ! : 30.-

Tarif normal : 25.-

Tarif ce mois-ci, c’est un peu compliqué : 20.-

AVS, AI, Chômage : 15.-

Etudiant·es, – de 20 ans : 15.-

Professionnel : 15.-

Carte 20ans20francs : 11.-

Membre groupement de seniors : 10.-

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-29T19:30:00+02:00 – 2026-07-29T20:40:00+02:00

Fin : 2026-07-31T19:30:00+02:00 – 2026-07-31T20:40:00+02:00

Traumavertissements : Stroboscopes, fumée, bruits déglutissement et nudité partielle.

Dans un décor de papier mâché, Marlène Charpentié fait surgir un jardin étrange, un conte fantastique où se mêlent théâtre, clown et danse.

Trois figures s’y croisent sans jamais se parler: un drag-king obsédé par le pouvoir, une diva vampire au cœur brisé et un·e étrange Pierrot, gardien·ne des fleurs qui fanent et renaissent.

Entre humour absurde et critique capitaliste, ce cabaret fantastique compose un espace fêlé où le rêve frôle le cauchemar.

L’artiste travaille la matière comme elle habite la scène : avec une présence vive, brûlante. Elle manipule, assemble, détourne les éléments du décor sous nos yeux, dans un rapport direct au public, sans filtre ni distance de sécurité. Chaque geste engage, chaque regard attrape – et le présent devient un terrain de jeu instable, sensible, intensément partagé.

—

Mise en scène, jeu et scénographie: Marlène Charpentié

Dramaturgie: Ciel Sourdeau

Création sonore: Sophie Conus

Création Lumière: Jean Sottas

Régie Lumière: Tiago Branquino

Assistanat décor: Sophie Conus, Michèle Mercier-Bosseny & Ilana Winderickx Tabarelli

Création costumes : Josiane Martinho

Assistanat costume : Laetitia Longagna

Prothèse dentaire : Kenny Perrier

Regards extérieurs : Emma Saba, Julia Botelho & Délia Krayenbühl

Accessibilité : Cassiane C.Pfund

Régie Plateau : Antonie Oberson

Coproduction : TU – Théâtre de l’Usine (GE) et Arsenic – Centre d’Art Scénique Contemporain (LS)

Production : Compagnie confettis, Arroi, Julie Marmet

Soutiens : PREMIO – Prix d’encouragement pour les arts de la scène, la Loterie Romande, la Fondation Bea pour jeunes artistes et SIS – Fondation Suisse des Interprètes

Accueil en résidence : Südpol (LU), L’Abri Genève, ADC (GE), Gessnerallee (ZH), Tanzhaus Zürich

Remerciements: Alessandra Mattana, Guillaume Guilherme, Ulysse Berdat, Maud Reinhart, Charlotte Carteret, Douna Lim, Zoé Aubry, Sophie Négoïta, Miluna Gendre, Laurent Fiorentino, Arsen Aeby, Althéa Stantzos, Flavien Bonelli & Sophie Fontaine.

Théâtre de l’Orangerie Quai Gustave-ADOR 66, 1207 Genève Genève 1208 http://www.theatreorangerie.ch [{« type »: « link », « value »: « https://infomaniak.events/fr-ch/shop/to-saison-2026-K1MR3NWGJT/events/1629373 »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/theatres/theatre-lorangerie/

Performance-théâtre-danse – accueil de Marlène Charpentié

Zoé Aubry