Marie Ducaté. Simultanés, Musée Ariana – Musée suisse de la céramique et du verre, Genève

Marie Ducaté. Simultanés Samedi 19 septembre, 15h00 Musée Ariana – Musée suisse de la céramique et du verre

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Visite gratuite

L’exposition « Simultanés » est une plongée dans l’atelier de l’artiste Marie Ducaté. Son univers coloré est ainsi mis en lumière avec des objets en céramique, des papiers calques, des aquarelles, du textile, et du verre, au croisement de la culture pop et de l’histoire de l’art. L’exposition vous invite à explorer la sensualité des matières et à cette occasion, certaines œuvres se prêtent au toucher !

Deux guides du Musée Ariana vous accompagnent dans cette visite descriptive et tactile de l’exposition temporaire.

Le samedi 19 septembre,

à 15h

Sur réservation par téléphone au +41 22 418 54 54 ou par e-mail: public.ari@geneve.ch

Rendez-vous à 15h dans le hall d’entrée du musée.

Quelques informations sur l’artiste

Marie Ducaté (née à Lille en 1954, vit et travaille à Marseille) est une artiste polyvalente active depuis les années 1980. Initialement issue de la peinture, elle investit de nombreux médiums artistiques, de la céramique au verre en passant par le dessin et le textile pour matérialiser une œuvre totalisante.

Préparer votre visite: accès

Cette date ne vous convient pas? Faites une demande par mail ou téléphone pour proposer un autre jour.

Musée Ariana – Musée suisse de la céramique et du verre Avenue de la Paix 10, 1202 Genève Genève +41 22 418 54 50 http://www.ariana-geneve.ch [{« link »: « https://www.musee-ariana.ch/preparer-sa-visite/acces »}]

Visites tactiles et descriptives pour personnes malvoyantes ou aveugles

© Boris Dunand, Musée Ariana