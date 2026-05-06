Zélo – Épicerie qui réduit l’empreinte carbone grâce au 0 déchet, 0 carbone et 0 kilomètre, Espace 3DD du Grand Genève, Genève

Zélo – Épicerie qui réduit l’empreinte carbone grâce au 0 déchet, 0 carbone et 0 kilomètre Mardi 12 mai, 18h30 Espace 3DD du Grand Genève

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-12T18:30:00+02:00 – 2026-05-12T22:00:00+02:00

Fin : 2026-05-12T18:30:00+02:00 – 2026-05-12T22:00:00+02:00

Et si faire ses courses pouvait réduire son empreinte carbone de 90 % ?

Le 12 mai à 18h30, The Shifters Switzerland vous invite à une soirée en présentiel à Genève avec André Burri, fondateur de Zélo — une épicerie locale qui livre en vélo, en vrac, avec des producteurs de proximité, et zéro déchet de bout en bout.

Un ex-banquier de vingt ans de carrière qui a tout repensé, inspiré par un livre. Une entreprise ancrée dans le territoire de Gland-Nyon, avec l’ambition de s’étendre à toute la Suisse romande. Un modèle concret, viable, et réplicable — y compris à Genève.

Au programme : enjeux climatiques de l’alimentation, logistique du dernier kilomètre, défis humains et économiques d’un projet à impact. Et en fin d’évènement, un pique-nique canadien où il sera possible de déguster quelques produits proposés par Zélo pour celles et ceux qui veulent prolonger les échanges

L’évènement est gratuit mais l’inscription sur notre site web est oblgatoire, car les places sont limitées.

Espace 3DD du Grand Genève Rue David-Dufour 3 Genève 1205 Jonction Genève [{« type »: « link », « value »: « https://www.theshifters.ch/event/reunion-des-shifters-du-grand-geneve-rl-637/register »}] [{« link »: « https://www.theshifters.ch/event/reunion-des-shifters-du-grand-geneve-rl-637/register »}]

André Burri, fondateur de Zélo, partage son aventure : quitter la banque pour réinventer l’épicerie. Un modèle qui marche, et qui vise Genève.

Crédit illustration Zélo