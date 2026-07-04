Marie Stuart La Criée Théâtre National de Marseille Marseille 7e Arrondissement

Informations pratiques

Marseille 7e Arrondissement

Marie Stuart

Du jeudi 18 au vendredi 19 février 2027 à partir de 20h.

Samedi 20 février 2027 à partir de 15h. La Criée Théâtre National de Marseille 30 quai de Rive Neuve Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 26 – 26 – 21 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-02-18 15:00:00

fin : 2027-02-20

Date(s) :

2027-02-18 2027-02-20

La confrontation de deux figures féminines au sommet du pouvoir dans un monde où les hommes manœuvrent dans l’ombre.

Une interprétation magistrale pour un texte brûlant d’actualité !







Dans cette pièce, Schiller raconte la rivalité entre Marie Stuart, reine d’Ecosse et Élisabeth Ière, reine d’Angleterre. Emprisonnée en Angleterre, la catholique Marie Stuart est accusée de comploter contre le règne protestant d’Élisabeth. La pièce fait naître une relation vibrante, traversée par les luttes d’influence politiques et religieuses mais aussi une fascination réciproque. Pour cette création, la metteuse en scène Chloé Dabert fait dialoguer les époques. Les costumes et les coiffures puisent leur inspiration dans le XVIe siècle. La scénographie, l’univers sonore et les lumières créent un espace aux lignes épurées et à l’atmosphère froide, plus contemporaine. Un thriller politique haletant aux élans féministes avec douze interprètes sur scène !





Texte de Friedrich von Schiller, mise en scène de Chloé Dabert.

Avec Bénédicte Cerutti, Jacques-Joël Delgado, Koen De Sutter, Sébastien Éveno, Cyril Gueï, Jan Hammenecker, Mireille Herbstmeyer, Tarik Kariouh, Marie Moly, Océane Mozas, Makita Samba, Arthur Verret.

Durée 3h45 .

La Criée Théâtre National de Marseille 30 quai de Rive Neuve Marseille 7e Arrondissement 13007 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

The clash between two female figures at the pinnacle of power in a world where men pull the strings from the shadows.

L’événement Marie Stuart Marseille 7e Arrondissement a été mis à jour le 2026-06-18 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille