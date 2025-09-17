Mariés au premier ringard Place de Verdun Ussel

Place de Verdun Centre Culturel Jean Ferrat Ussel Corrèze

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Entrez dans les méandres d’une émission de télévision aussi improbable qu’hilarante.

Quand des producteurs de télévision ont l’idée saugrenue de marier des inconnus cela crée des rencontres improbables et rocambolesque.

La science et l’amour peuvent-ils faire bon ménage ?

Des célibataires, candidats à l’amour, sont soumis à des tests pour leur permettre de trouver l’âme sœur, la personne leur convenant à la perfection scientifique.

Les résultats de ces tests emmènent les couples qui sont censés correspondre à se dire oui devant le maire sans … ne s’être jamais vu auparavant.

Soirée spéciale dès 19h, le service culturel vous propose de partager un moment convivial et gourmand avec La Formule à grignoter .

A partir de 12 ans

Réservation à partir du lundi 2 mars 2026

Billetterie mardi 17 et jeudi 19 mars 2026 .

Place de Verdun Centre Culturel Jean Ferrat Ussel 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 96 28 78 service.culturel01@ussel19.fr

