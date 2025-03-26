MARINE LEONARDI – LE LIBERTE – RENNES Rennes

MARINE LEONARDI Début : 2027-01-30 à 20:00. Tarif : – euros.

AGAPE PRESENTE : MARINE LEONARDI – Mauvaise graineNe vous inquiétez pas, son mari la préfère sur scène qu’en cuisine.Marine Leonardi décortique avec cynisme et humour noir les contrariétés du quotidien, du couple en passant par la maternité. Un spectacle libérateur dont vous sortirez en pensant: j’osais pas le dire .

LE LIBERTE – RENNES ESPLANADE CHARLES DE GAULLE 35000 Rennes 35