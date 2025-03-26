MARINE LEONARDI – ZENITH DE LILLE Lille

MARINE LEONARDI Début : 2027-01-14 à 20:00. Tarif : – euros.

TU M’ÉTONNES, EN ACCORD AVEC AGAPÈ, PRÉSENTE : MARINE LEONARDINe vous inquiétez pas, son mari la préfère sur scène qu’en cuisine.Marine Leonardi décortique avec cynisme et humour noir les contrariétés du quotidien, du couple en passant par la maternité. Un spectacle libérateur dont vous sortirez en pensant: j’osais pas le dire .

ZENITH DE LILLE 1 BOULEVARD CITES UNIES 59000 Lille 59